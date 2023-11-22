Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Аргентини оригінально прокоментував перемогу над Бразилією.

Збірна Аргентини в матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 переграла одвічних суперників у особі Бразилії на полі легендарного стадіону Маракана.

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Після завершення гри півзахисник "альбіселесте" Алексіс Мак Аллістер відзначився несподіваним лаконічним коментарем щодо історичного успіху його команди.

"Перемога над Бразилією на Маракана у відбірковому турнірі до чемпіонату світу — це порно.

Скалоні? Ми ще не розмовляли з ним. Ми маємо поважати його вибір, але сподіваємося, що він не залишить команду. Ми хочемо, щоб він працював тут завжди", — заявив аргентинський виконавець.

Нагадаємо, що для збірної Бразилії це була перша в історії поразка в домашньому матчі відборів на мундіалі.