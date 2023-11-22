Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Збірна Аргентини здійснила справжній подвиг.

Глибокої ночі за європейським часом збірна Аргентини переграла Бразилію на полі одвічних суперників у матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026.

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Цікавим фактом перед звітною зустріччю було те, що "пентакампеоне" до цього жодного разу не поступались у відбіркових матчах на всесвітні форуми на власному полі.

Таким чином вирішальний м’яч від центрального захисника Ніколаса Отаменді спричинив припинення традиції, що тягнулась від 1954 року, коли бразильці вперше зіграли в кваліфікації проти Чилі (1:0).

Відтоді вони завершували матчі внічию тільки з Парагваєм (1977, 1985), Болівією (1985), Уругваєм (2000, 2003) та Венесуелою (2023).

У наступному турі Бразилія прийматиме Еквадор.