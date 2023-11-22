Україна

До топ-10 світового рейтингу увійшли ще два представники української Прем'єр-ліги.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті опублікував рейтинг клубів за кількістю ігрового часу цього сезону, яку отримали власні вихованці.

На думку дослідників, вихованцями є ті гравці, які перебувають у системі клубу щонайменше три роки віком від 15 до 21 року.

Топ-10 світового рейтингу очолює київське Динамо, яке має 82,8% ігрового часу. П'яте місце у Ворскли — 61,1%, а донецький Шахтар посідає дев'яте місце — 55,8%.

У топ-5 лігах Європи перше місце у Атлетіка з Більбао – 68,9%, а трійку найкращих доповнюють Ліон – 45,6% та Реал Сосьєдад – 45,4%.

Також додамо, що в цьому рейтингу п'ять іспанських команд перебувають у десятці найкращих.