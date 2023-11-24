Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Півзахисник Полісся Василь Грицук прокоментував майбутній поєдинок 15 туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

"В паузі ми абсолютно не втратили темпу, все добре. Після вихідних зустрілись і продовжили роботу. Була двостороння гра. Ми тримаємо себе у формі і чекаємо на наступний матч.

Думаю, що представляти нашого суперника не потрібно, це — чемпіон нашої країни. Багато років вони борються за нашу країну в Лізі чемпіонів. Вони завжди на виду і всі про них все добре знають.

Чим Шахтар відрізняється від інших суперників? Це дуже добре збалансована команда, зараз там багато змінилось. Раніше було багато легіонерів, зараз вони в цьому трохи збавили.

Але, все одно, це гарна команда, яка завжди грає в гарний і швидкий футбол. Це сплав молоді і досвіду, думаю, на нас чекає гарна гра. Чемпіони зустрінуться з чемпіонами і матч покаже, як все буде", - цитує слова Грицука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар — Полісся відбудеться сьогодні, 24 листопада, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.