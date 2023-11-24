Україна

Захисник житомирського клубу поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Захисник Полісся Артем Шабанов прокоментував поєдинок 15 туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

"Перш за все, на початку міжнародної паузи відпочили, відновили сили. Вважаю, що ми гарно підготувались. В цей період ми дивились матчі Шахтаря, вивчали, як вони грають. Для себе ми зробили висновки, як ми будемо грати. Думаю, що все буде добре.

Шахтар — це команда, яка добре контролює м’яч, має дуже хороших швидкісних футболістів на флангах, команда також дуже швидко переходить з оборони в атаку.

Шахтар — Полісся. Напередодні

Мені здається, що на екваторі чемпіонату ще зарано підбивати навіть проміжні підсумки, бо дуже багато чого ще може змінитись після зимових зборів. Розпочнеться нова частина чемпіонату і все різко може змінитись.

Я думаю, що ми можемо здобути позитивний результат саме за рахунок колективної гри, команди, бойового духу і гарного настрою на матч, гри одне за одного", — наводить слова Шабанова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар — Полісся відбудеться сьогодні, 24 листопада, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.