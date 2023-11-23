Україна

В 15-му турі Шахтар зустрінеться з сенсаційним новачком ліги.

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина висловився перед центральним матчем 15-го туру УПЛ проти Полісся.

"У збірній час пройшов добре, попри те, що ми не досягли позитивного для нас результату. Але все одно залишився шанс кваліфікуватися через плей-оф на Євро, тому ми все для цього зробимо. Завжди приємно повертатися до клубу. Тому повернулися і з позитивом готуємося до наступної гри проти Полісся.

Завжди приємно повертатися до клубу зі збірної, тут завжди позитивний настрій. Раді були всіх бачити, тому ще раз: з позитивом готуємося до наступної гри.

Попереду у команди матч з Поліссям. Команда показує впевнений футбол. Вони виграли у Динамо, проти гранда нашого українського футболу. Вони й по грі впевнено виглядають, тому це для нас буде важка гра і дуже важлива, як і кожна. Тому будемо налаштовуватися тільки на перемогу.

За рахунок чого Шахтар може перемогти в цьому протистоянні? За рахунок того, як і кожну гру – за рахунок нашого футболу, за рахунок "шахтарського" духу, як то говорять. Це в нас завжди на першому місці. Тому сподіваюся, що ми доб’ємося позитивного для нас результату в цьому матчі", — сказав Назарина для Ютуб-каналу Шахтаря.

Матч Шахтар — Полісся відбудеться в п'ятницю, початок — о 19:00.