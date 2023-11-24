Україна

Бразильський хавбек поділився своїми очікуваннями перед грою з Динамо.

Півзахисник львівського Руху Едсон Фернандо прокоментував майбутній матч 15 туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

"Попри те, що Динамо – іменитий український клуб та дуже серйозний суперник, ми готуємось до гри з киянами так, як і до інших наших опонентів. Зараз чемпіонат дуже рівний і кожна команда є небезпечною.

Звісно, мені важко звикнути до українських морозів. Але я та інші легіонери маємо адаптуватись до таких умов. Нам залишилось відіграти три матчі у цьому році і ми повинні докласти всіх зусиль, аби здобути позитивний результат.

Футболісти Руху звикли, що у нас досить складні тренування і ми багато та важко працюємо на них. Проте ми розуміємо, що це правильний підхід, бо команда демонструє хороші результати. Гравці звикають до важких навантажень та вимог тренерського штабу і ми сподіваємось, що наші старання будуть винагороджені перемогами", - наводить слова Едсона прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо – Рух відбудеться у неділю, 26 листопада, о 17:00 за київським часом.