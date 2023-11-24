Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Головний тренер львоського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч 15 туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

"Динамо – один із флагманів українського футболу, тому гра проти киян дуже мотивує футболістів. Ми готуємось до матчу у своєму звичному режимі і я думаю, що хлопці продемонструють хорошу гру у цьому протистоянні.

У складі Динамо є багато сильних гравців з хорошими індивідуальними якостями. Зараз багато хто говорить про нестабільність киян, але якщо подивитись на турнірну таблицю, то за втраченими очками наш суперник всеодно перебував би серед лідерів чемпіонату.

Нам протистоятиме якісний суперник, який нещодавно змінив головного тренера, тому їхні гравці будуть дуже вмотивовані. Вони захочуть довести, що клуб прийняв правильне рішення і знаходиться на правильному шляху.

Рух виконав увесь запланований план підготовки до гри з киянами. У нас був хороший спаринг проти Шахтаря, де ми продемонстрували якісний футбол. Звичайно, нам не вистачало збірників у цей підготовчий період, але вони представляли честь своїх збірних. Після повернення у розташування клубу вони готуватимуться вже до матчу з Динамо", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо – Рух відбудеться у неділю, 26 листопада, о 17:00 за київським часом.