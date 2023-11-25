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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та криворізький Кривбас.

Закарпатський Минай та криворізький Кривбас розпочинатимуть програму п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на Минай-Арені.

Желько Любенович у своєму першому стартовому складі на новій посаді використав Чуєва в центрі захисту, тоді як Кораблін зіграє праворуч у півзахисті, а Вишневський очолить атаку.

Юрій Вернидуб, після поразки від київського Динамо (0:2), залучив із перших хвилин Рябова до центру захисту, тоді як Дебелко долучиться до півзахисту, а Кожушко повернеться на вістря атаки.

Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Булеза — Вітенчук, Петько — Кораблін, Твердохліб, Гечев — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Рогозинський, Солдат, Ременяк, Ю. Кравчук, Ралюченко, Одарюк, Голуб, Панасенко, Гунічев, Демиденко.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака, Дебелко, Д. Кузик — Кожушко.

Запасні: Маханьков, Хома, Семотюк, Вілівальд, Приходько, Татарков, По, Луньов, Устименко, Вакулко, Блізніченко, Гончарук.



Гра Минай — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.