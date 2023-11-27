Україна

Для досягнення гросмейстерського показника Віталію знадобилося десять років.

Київське Динамо у матчі 15 туру української Прем'єр-ліги обіграло львівський Рух (2:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський, для якого це був ювілейний 200 матч у рамках чемпіонатів України.

Для досягнення цієї позначки 30-річному українцю знадобилося десять років – вперше за Динамо у чемпіонаті України Віталій зіграв у травні 2013 року, вийшовши на заміну у матчі проти запорізького Металурга (3:0).

Буяльський став 11 гравцем в історії київського клубу, кому підкорився цей рубіж. Рекордсменом є нинішній наставник киян Олександр Шовковський – 426 матчів, а найближча ціль Віталія – Сергій Сидорчук – 213 зустрічей.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Рух.