Україна

Львів'янам не вдалося відігратися після першої проваленої гри.

Львівський Рух у матчі-відповіді Юнацької ліги УЄФА мінімально обіграв датський Мідтьюлланн з рахунком 1:0.

У середині першого тайму данці залишилися у меншості після вилучення Ліндекільде, який отримав пряму червону картку за грубий фол проти Кваса.

Проте данська команда непогано чинила опір і лише на другій компенсованій хвилині до другого тайму львів'янам вдалося реалізувати чисельну перевагу зусиллями Холода.

Таким чином, за сумою двох матчів сильнішим виявився Мідтьюлланн з рахунком 4:1, який проходить далі, а Рух закінчує свої виступи в єврокубках і повертається додому.

Мідтьюлланн U-19 – Рух U-19 0:1 (перший матч 4:0)

Гол: Холод, 90+2.

Рух U-19: Ванівський, Поповський, Холод, Турко, Кітела, Бойко, О. Федор, Денисов (Штокал, 87), Квас, Касарда (Шайда, 87), Панченко (Коваль, 88).

Попередження: Бойко.

Вилучення: Ліндекільде, 23 (пряма червона).