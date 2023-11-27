Україна

Владислав Дубінчак поділився своїми думками після гри з Рухом.

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівського Руху (2:0).

"Тренер давав нам настанови, щоб ми момент від моменту пресингували, коли це буде потрібно. Коли потрібно, сідали назад. Тобто, ми комбінували, пресингували, можна сказати, не постійно, а в правильний момент намагалися йти в пресинг. Десь це виходило, десь ні.

У Руха молода команда. Я думаю, у них є хороше майбутнє, тому що хлопцям усього 19-20, максимум 22, не беремо іноземців. Тому вони молодці, в них все попереду. Вони молоді, в них є азарт. Це, можна сказати, їх перший сезон у такому складі. Думаю, в попередньому сезоні ще рік тому вони грали в U-19, зараз грають в чемпіонаті. У них є велике бажання. Вони хочуть довести, що можуть грати на високому рівні. Вони молодці. Ще раз повторюся: у них є хороше майбутнє.

Останні дві гри ми перемагаємо, тому я дуже радий цьому. До цього так, я думаю, кожен копався в собі, шукав якісь проблеми. Тому що це було, можна сказати… Не діло так грати, як ми грали до цього. Тому що ми втратили очки з командами, які перебувають з нами поруч по турнірній таблиці. Зараз ми намагаємося грати більш злагоджено, від оборони – і поки все виходить.

Ще раз повторюся, я говорив це після Кривбаса: зараз нам не потрібен красивий футбол, нам потрібен результат.

Гра у якості правого вінгера – експеримент? Перед грою Шовковський сказав мені, що таке можливо по ходу гри. Кабаєв давно не грав, тільки нещодавно повернувся після травми, так само Караваєв. Тому він сказав мені, що таке можливо, щоб я був готовий до цього. В принципі, я знав, що таке можливо, тому це була не новина для мене. Зліва я грав так ще в збірних U-19, U-17, а справа – ні.

Перший досвід у збірній? Ну, це зовсім інший рівень, зовсім інші гравці, всі класні. Дуже радий, що був у такому колективі. Сподіваюся, це був не останній раз. Щодо Миколенка, то гру з Італією він відіграв супер. Видно, що він дуже додав в оборонному плані", - сказав Дубінчак в ефірі програми ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Рух.