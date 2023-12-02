Україна

Тим часом Владислава Кабаєва визнано автором кращого голу "біло-синіх" у листопаді.

Воротаря київського Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 29-річний українець за підсумками голосування серед вболівальників набрав 45% голосів та випередив Владислава Ваната (19%) та Олександра Караваєва (15%).

Минулого місяця Бущан провів три матчі, в яких Динамо поступилося Шахтарю (0:1), а також обіграло Кривбас (2:0) та Рух (2:0).

Також додамо, що у голосуванні за найкращий гол киян у листопаді переміг вінгер Владислав Кабаєв, який забив свій м'яч у ворота Руху (2:0). За нього проголосувало 37% вболівальників.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Минаю. Гра відбудеться завтра, 3 грудня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.