Україна

Керманич Ворскли прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Полтавська Ворскла в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги в гостьовому матчі здобула вольову перемогу над дніпровським Дніпром-1.

Дніпро-1 — Ворскла 1:2 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер "зелено-білих" Віктор Скрипник після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Виграти в такої команди, як Дніпро-1, у цьому сезоні дуже складно. Це гарна, потужна команда. Розуміли, що якщо будемо грати у відкритий футбол проти такої команди, то це буде самогубством. Грали проти м’яча, а те, що моя команда вміє терпіти – це я знаю, що сьогодні й було доведено.

Пропущений гол нас більше заспокоїв, аніж було б постійно 0:0… Так що грали далі, два голи забили, а потім уже діяли по рахунку. Другий тайм був невиразний із нашого боку, але перемога є перемога. Звісно, що ми задоволені.

Якщо Дніпро-1 по грі виграє 3:1 у Шахтаря, то з таким суперником неможна діяти у відкритий футбол. А ми вміємо терпіти й перекривали усі задумки, котрі були в якісних півзахисників дніпрян, таких як Піхальонок, Рубчинський, Бабенко. Гуцуляк — той хлопець, котрий стукає в двері збірної. Наш план на гру був терпіти, а в атаці у нас завжди є моменти.

Сьогодні нам пощастило — два моменти й два голи, або три моменти й два голи. У нас була хороша сьогодні реалізація.

Особиста мотивація виграти в Максимова? Та ні. Якщо так рахувати, то з будь-яким тренером що працює в нас, в Україні, у мене будуть ігри принципові. Я з усіма добре знайомий, із кимось разом грали, або один проти одного.

Але повторюсь, мені дуже подобається, як грає Дніпро-1, і ті хлопці, які грають за команду, і команда повністю заслуговує на ту позицію, що займає в турнірній таблиці. Нічого принципового не було, а хотілось лише тільки того, щоб Ворскла перемогла, що ми й намагались зробити.

Якби ми програли 0:1, я був би незадоволений, але ми перемогли 2:1, Якщо я буду знати, що ми пропускаємо, але перемагаємо, то буду погоджуватися із цими пропущеними м’ячами.

Насправді все походить із напівмоментів, а ми знали, що дніпрянам не можна давати простору, адже в їх складі дуже інтелектуальні гравці. Ті ж Гуцуляк і Філіппов можуть зробити гол з нічого. Сьогодні нам це вдалось", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме львівський Рух.