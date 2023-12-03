Україна

На ужгородському стадіоні відсутнє освітлення — це одна із причин перенесення поєдинку УПЛ.

Матч 16 туру української Прем'єр-ліги між закарпатським Минаєм та київським Динамо, який мав пройти сьогодні, 3 грудня, не відбудеться.

Гра була запланована на 13:00 за київським часом. Стартовий свисток пролунав вчасно, але на другій хвилині матч перервано повітряною тривогою по всій Україні.

О 14:37 тривогу скасували, але гра не відновилася. Команди не стали чекати відбою, тому що на ужгородському стадіоні відсутнє освітлення, через що клуби не змогли б закінчити матч у нормальних умовах.

"У зв'язку із тривалою повітряною тривогою по всій Україні, яка розпочалася незабаром після того, як арбітр дав стартовий свисток у матчі 16 туру чемпіонату України Минай — Динамо, делегат матчу прийняв рішення про перенесення гри.

Таке рішення пов'язане ще й з відсутністю можливості дограти поєдинок за умов денного освітлення, оскільки штучне на стадіоні Минай відсутнє.

Остаточне рішення щодо подальшої долі поєдинку буде прийняте пізніше", - йдеться у заяві "біло-синіх".

Швидше за все, матч УПЛ Минай — Динамо буде дограно навесні 2024 року.