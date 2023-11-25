Дивіться відео найкращих моментів матчу Української Прем'єр-ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 13:00.
Минай — Кривбас, ФК Минай
25 листопада 2023, 16:59
Криворізький Кривбас у матчі 15 туру української Прем'єр-ліги в гостях мінімально обіграв закарпатський Минай (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 64 хвилині результативним ударом відзначився Блізніченко.
Завдяки цій перемозі Кривбас тимчасово очолив турнірну таблицю УПЛ, а Минай із новим тренером Жельком Любеновичем її замикає на останній сходинці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Минай — Кривбас у 15 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Минай — Кривбас 0:1
Гол: Блізніченко, 64.
Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Булеза — Вітенчук (Демиденко, 89), Петько — Кораблін (Ралюченко, 89), Твердохліб, Гечев (Одарюк, 75) — Вишневський (Гунічев, 60).
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Татарков, 61), Іліч (Вакулко, 75) — Задерака (Блізніченко, 61), Дебелко (Приходько, 46), Д. Кузик — Кожушко (Устименко, 88).
Попередження: Дмитрук, Нємчанінов, — Вакулко.
На 86 хвилині був вилучений Юрій Вакулко (Кривбас) (друге попередження).