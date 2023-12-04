Україна

Коментар гравця Кривбасу після гри.

Воротар криворізького Кривбасу Андрій Кліщук – про домашню перемогу над Олександрією — 2:1 у 16 турі УПЛ.

"Емоції тільки позитивні. Ми дуже раді, що вдалось перемогти. Налаштовувались тільки на перемогу. Непогано грали та створювали свої моменти. Але у першому таймі десь підвела реалізація. У другому таймі Кривбас забив чудові голи. Тепер будемо відновлювати сили та готуватись на Зорю.

Про що говорили тренери у роздягальні? Просили продовжувати грати у тому ж дусі, постійно нагнітати біля чужих воріт, грати тільки вперед. Одним словом мотивували нас на активний футбол", — цитує голкіпера офіційний сайт клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Олександрія.