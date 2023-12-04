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В. о. головного тренера Зорі — про нічию з Рухом.

Зоря та Рух не знайшли голів у засніженому Ужгороді. Коментар після гри дав в. о. головного тренера Зорі Юрій Коваль.

"Якщо вести мову про залікові пункти, то, звичайно, хотілося б заробити 3 очки. Ми були на це націлені. До того ж, робили заміни для того, щоб посилити нашу гру в атаці. Моменти були. Детально розібрали гру суперника. Це гарна команда, бачимо тренерську руку. Є й готовність, максималізм. Але гравці такі ж я і в нас і не вище класом.

Сьогоднішнє місце Зорі не відповідає тому, на що ми розраховуємо. На це різні причини. Вся боротьба попереду. Дякую хлопцям сьогодні. Гра показала, що всі проблеми в головах. Функціонально команда готова боротися. Приймаємо цю нічию та сподіваємося, що вона дасть нам можливість відштовхнутися від дна турнірної таблиці. Дивимось вперед позитивно", — сказав Коваль.

На Football.ua доступний огляд матчу Зоря — Рух.