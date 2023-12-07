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Капітан харківської команди поділився своїми думками перед грою з київським Динамо.

Півзахисник Металіста 1925 Артем Габелок прокоментував майбутній перенесений матч третього туру УПЛ проти київського Динамо.

"Зараз у нас важкий тиждень. Але, я думаю, що нам вистачило часу, щоб відновитися. Звісно, буде важка гра для нас, зокрема, бо ми маємо такий напружений графік. Проте хлопці відновилися, тому, вважаю, буде цікава гра.

У нас зараз, така, коричнева смуга, якщо ви розумієте про що я. Настрій в команді не дуже, але ми працюємо, все робимо для того, щоб вилізти з цієї складної ситуації. Хлопці все розуміють, тому працюють. Коли працюєш, з часом, результат приходить. Все буде добре.

На Динамо завжди налаштовуєшся сильніше. Мотивацію на таких суперників не потрібно шукати, вона завжди є. Тому так складаються матчі. Хлопці більше налаштовані. Відтак, я вважаю, що буде, дійсно цікава гра.

Мені здається, якщо на нашому боці буде вдача, то все нам вдасться. Звісно, хотілося б забити. Але я розумію, що я забиваю раз на рік. У цьому році я вже забив...

Ми дивилися, розбирали Динамо, як воно грає з новим тренером. Є якісь деталі, котрі вони змінили. Тому буде зовсім інша гра, ніж була.

Ніхто не любить грати в таку пору року, тому що дуже холодно. Проте у нас зараз така ситуація, що ми не думаємо про це. Ми хочемо взяти очки, якось покращити ситуацію", - наводить слова Габелка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо — Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 7 грудня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.