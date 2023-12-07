Україна

Система ВАР буде задіяна на всіх поєдинках чемпіонату України.

Комітет арбітрів УАФ визначився із суддівськими призначеннями на майбутні матчі 17 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема, центральний матч туру між Поліссям і Дніпром-1 обслуговуватиме Микола Балакін, а за системою ВАР стежитиме Ярослав Козик.

Водночас Катерина Монзуль працюватиме на грі між Шахтарем та Вересом, а столичне дербі між київським Динамо та Оболонню дісталося Віктору Копієвському.

УПЛ. 17 тур

8 грудня, п'ятниця

15:00 Полісся – СК Дніпро-1. Арбітр – Микола Балакін (Київська обл.). Арбітр ВАР – Ярослав Козик (Мукачево).

17:00 Шахтар – Верес. Арбітр – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР – Віталій Романов (Дніпро).

9 грудня, субота

15:00 Кривбас – Зоря. Арбітр – Дмитро Бондаренко (Одеса). Арбітр ВАР – Юрій Іванов (Донецька обл.)

10 грудня, неділя

13:00 Ворскла – Рух. Арбітр – Олексій Деревинський (Хмельницький). Арбітр ВАР – Ігор Пасхал (Херсон).

15:00 Чорноморець – Колос. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАР – Андрій Коваленко (Полтава).

11 грудня, понеділок

14.00 Металіст 1925 – Олександрія. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська обл.). Арбітр ВАР – Денис Шурман (Київська обл.)

15:00 Динамо – Оболонь. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАР – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Також зазначимо, що матч між ЛНЗ та Минаєм був перенесений на пізніший термін на прохання черкаського клубу.