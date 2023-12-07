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Володимир Баєнко прокоментував трансферні чутки.

Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко поділився своїми думками про трансферні чутки навколо камерунського захисника Івана Дібанго.

"Наскільки мені відомо, скаути Базеля були присутні на грі з Минаєм. Дивились вживу. Але й за іншими нашими гравцями слідкують скаути. Не тільки за Дібанго.

Опція викупу Дібанго вже активована? Ця опція буде активована, скоріш за все, у зимове трансферне вікно. Але у нас є опція викупу як зимою, так і влітку. Безпосередньо ми з тренерським штабом та президентом будемо вирішувати, коли саме її активувати. Попереду перемовини з Левадією, самим футболістом. Тому ще зарано про це розмовляти. Найголовніше – вона є. Далі вже юридичні справи.

Є дуже великий інтерес до Івана, багатьох інших наших гравців з боку інших клубів. Кривбас наразі – лідер УПЛ, тому це не дивно.

Мінімальна ціна трансферу залежить від президента клубу. Але однозначно ця сума буде більше, ніж зараз пропонують клуби. У нас вже зараз є деякі пропозиції. Не тільки по одному гравцю, по деяких. Наразі Кривбас ставить перед собою завдання – потрапляння до єврокубків. Тому все буде вирішувати президент у комунікації з головним тренером клубу", - наводить слова Баєнка прес-служба клубу.

Цього сезону Дібанго провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.