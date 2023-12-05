Україна

Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками після підписання нового контракту.

Півзахисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував підписання нового контракту із криворізьким клубом.

"Над продовженням контракту довго не роздумував. Адже червоно-біла родина для мене рідна. Впевнений, наразі Кривбас — бажаний клуб для багатьох футболістів УПЛ, він бореться за найвищі місця чемпіонату. Ще у минулому році з радістю приєднався до криворізького клубу.

Дуже приємно, що на мене тут розраховують: тренери, керівництво. Над іншими пропозиціями навіть би і не думав. Тут – мій другий дім. Кривбас розвивається, тут гарний колектив, комфортні умови для прогресу. Все повністю влаштовує. Рухаємось далі разом", — наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

Цього сезону Понєдєльнік провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.