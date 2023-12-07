Україна

Наставник харківського клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Виконувач обов’язків головного тренера харківського Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти київського Динамо (2:4).

"Важко щось коментувати, пропустили дві швидких контратаки від Динамо. Майже кожну гру ми не можемо навіть тайм у рівних складах провести. Враховуючи, що в нас три дні тому була гра проти Шахтаря, а Динамо відпочивало, у нерівних складах важко діяти проти такого суперника.

Уся підготовка, весь план на гру, все ламається, коли починаємо грати в нерівних складах. Те, що результативні ігри, нам від того не легше, що ми виглядаємо непогано вдесятьох. Але залікових балів нам це не приносить.

Вилучення Бичека? Я не говорю, що вилучення не справедливе. Я говорю, що сам факт. Десь отримуємо вилучення, коли ми цього не заслуговуємо. У сьогоднішньому матчі, мабуть, воно справедливе. Сам факт, що дуже часто навіть не можемо дограти тайм вдесятьох. Тут потрібно просто трошки розумніше підходити до моментів, щоб не отримувати безглузді вилучення, як сьогодні.

Ми хочемо грати в більш атакуючий футбол. Звичайно, що можна стати десять людей позаду й чекати на свій шанс та сподіватися на чудо, що нам не заб'ють гол. Якщо ми хочемо грати на чужій частині поля та створювати моменти, нам потрібно бути готовими до контратак суперника. На жаль, це поки що нам не вдається.

Ми розуміємо, що з такими командами це важко робити. Динамо використало" свої дві контратаки, ми, на жаль, їх не використали. От і вся різниця. А після вилучення була перевага, звичайно, в Динамо. Ми терпіли, чекали свій момент, свій момент знайшли. Але так, як ми грали з Шахтарем три дні тому, а Динамо відпочивало, в нерівних складах проти них грати було дуже важко", - наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925.