Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Металістом.

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (4:2).

"З Нещеретом все добре. Він грав оскільки він заслуговував сьогодні зіграти своїм ставленням до тренувального процесу, своєю працелюбністю. З Бущаном теж все добре. Всі готові вийти на футбольне поле. Ми маємо розуміти, що немає гравців ні в Динамо, ні в світі, які б мали стовідсоткову впевненість у тому, що вони будуть грати.

Кожен забитий гол мені подобається, тим більше якщо він приносить позитивний результат. Хотів би відзначити, що ми нарешті забили після стандартних положень. Довго цього не було. Ще хотілося б, щоб хлопці сміливіше йшли до штрафного майданчика. Ще не бачив як вони пенальті пробивають.

До гри з Оболонню команда готуватиметься у штатному режимі. Нічого зайвого, нічого особливого. Все як і завжди. Завтра збираємось на базі. На тих гравців, хто вийшов у стартовому складі, чекає відновлення. У тих, хто вийшов на заміну, просто був у заявці, а також тих, хто не потрапив до заявки, буде повноцінне тренування. Готуємось до гри 11 числа", - наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925.