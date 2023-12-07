Україна

Хавбек киян поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Півзахисник київського Динамо Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (4:2), у якому він відзначився оформленим дублем.

"Дуже щасливий, що забив два м’ячі за рідний клуб вдома на такому стадіоні. Дуже радий, що ми перемогли. Це дуже важлива для нас перемога. Кожна перемога для нас важлива. Емоції неймовірні.

Дуже приємно, що вболівальники кричать моє прізвище. Це надихає. Це вперше в мене таке. Дуже дякую фанатам.

В першому пропущеному м’ячі помилився я — не добіг за суперником. Я дуже пізно побачив, і він забив. Другий м’яч — так вийшло, що суперник зміг вийти віч-на-віч та обіграв воротаря. Будемо розбирати ці помилки та виправляти.

За Шовковського як мінімум стала інша тактика: фланги стали грати по-іншому. Щось нове в колективі — це дуже добре. Він дуже багато спілкується з кожним гравцем. Це допомагає. Поле було хорошим, але було дуже холодно", — сказав Волошин в інтерв'ю Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925.