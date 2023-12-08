Україна

Кадрова чистка у закарпатському клубі триває.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив, що півзахисники Володимир Одарюк та Андрій Ралюченко залишили закарпатський клуб.

Контракти з обома футболістами було розірвано за взаємною згодою сторін.

29-річний Одарюк виступав за Минай із літа 2023 року. У першій половині сезону він провів 15 матчів.

28-річний Ралюченко приєднався до клубу минулого літа та відіграв 12 матчів, провівши на полі 621 хвилину.

Раніше повідомлялося, що склад Миная залишили Олександр Бандура, Сергій Панасенко, Олег Вишневський, Ігор Солдат та Дмитро Немчанінов.