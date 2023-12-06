Україна

Нова угода з 23-річним українцем розрахована до літа 2025 року.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Богданом Чуєвим.

Нова угода з 23-річним українцем розрахована до літа 2025 року.

Чуєв приєднався до закарпатського клубу влітку 2022 року. За цей час він провів 20 поєдинків, сім з яких у поточній кампанії.

Чуєв є вихованцем київського Динамо, проте за основну команду він не виступав. До Миная він виступав за Гірник-Спорт та Ворсклу.

Раніше повідомлялося, що Панасенко, Солдат, Нємчанінов та Бандура залишили Минай.