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Він змінив на цій посаді Сергія Лавриненка.

Турнірні задачі щодо збереження місця в Українській Прем’єр-лізі навесні наступного року рівненський Верес вирішуватиме під орудою Олега Шандрука. Рішення про його призначення на посаду головного тренера ухвалили сьогодні на засіданні наглядової ради. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Шандрук змінив на цій посаді Сергія Лавриненка.

До тренерського штабу команди увійдуть тренери Олег Герасим'юк, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.

Олег Шандрук народився 30-го січня 1983 року у Смизі на Рівненщині. У якості футболіста виступав за луцьку Волинь, донецький Шахтар, київський Арсенал, одеський Чорноморець та Севастополь.

Раніше сорокарічний спеціаліст вже очолював головну команду клубу — з 2018 до 2019 рік. Під його керівництвом Верес у тому сезоні став п’ятим у Групі А Другої ліги (24 матчі, 12 перемог, 4 нічиї, 8 поразок, різниця м’ячів 24-23).

У грудні 2021 року Олег Шандрук очолив команду Верес U19. А у травні 2023 року — очолив дитячу футбольну академію народного клубу.