Україна

Стали відомі п'ять суперників "червоно-чорних", а ще три-чотири визначатимуться пізніше.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив імена кількох суперників, з якими рівненська команда зіграє на навчально-тренувальних зборах.

Навчально-тренувальні збори команди Олега Шандрука відбудуться у Туреччині. Перший етап підготовки після різдвяних канікул пройде у Рівному, а 20 січня "червоно-чорні" вирушать за кордон.

Календар спарингів Вереса на зборах у Туреччині:

- 26 січня 2024 року — Явор (Сербія);

- 30 січня 2024 року — Злате Моравце (Словаччина);

- 03 лютого 2024 року — Люнгбю (Данія);

- 12 лютого 2024 року — Лієпая (Латвія);

- 16 лютого 2024 року — Ауда (Латвія).

Також зазначається, що Верес планує провести ще 3-4 матчі, а суперники стануть відомі пізніше.