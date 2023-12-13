Україна

Напередодні Олег Шандрук змінив Сергія Лавриненка на посаді головного тренера рівненської команди.

Новий головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук поділився своїми емоціями після призначення.

"Президент клубу Іван Олексійович Надєїн запитав мою думку, ми поспілкувалися. Я зрозумів, що Верес розраховує на Шандрука, що Шандруку дають шанс. Зараз я цей шанс намагаюся використати.

Зараз команда у непростому турнірному становищі. Але я люблю футбол. Люблю Верес. І вже подолавши певні сходинки українського футболу, дитячо-юнацького і дорослого — потрібно братися за серйозні виклики.

Я люблю футбол за пристрасть. І хотів би, щоб Верес грав у пристрасний футбол. Хочу попросити зараз про підтримку уболівальників. Бо я розумію, як важко було Сергію Лавриненку. Можливо саме підтримки вболівальників не вистачило для досягнення результату. Ми хочемо, щоб вболівальники бачили вогонь і пристрасть в очах футболістів і хочемо запалити цю пристрасть у вболівальників.

Зараз відчуваю двоякі емоції. Дуже приємно, що мені довіряють першу команду. Це значить, що я якісно працював з командою U-19. Але також мені дуже шкода прощатися з юнацькою командою", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Після 16 ігор Верес набрав 12 очок і посідає передостаннє 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.