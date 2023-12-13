Напередодні Олег Шандрук змінив Сергія Лавриненка на посаді головного тренера рівненської команди.
Олег Шандрук, НК Верес
13 грудня 2023, 19:45
Новий головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук поділився своїми емоціями після призначення.
"Президент клубу Іван Олексійович Надєїн запитав мою думку, ми поспілкувалися. Я зрозумів, що Верес розраховує на Шандрука, що Шандруку дають шанс. Зараз я цей шанс намагаюся використати.
Зараз команда у непростому турнірному становищі. Але я люблю футбол. Люблю Верес. І вже подолавши певні сходинки українського футболу, дитячо-юнацького і дорослого — потрібно братися за серйозні виклики.
Я люблю футбол за пристрасть. І хотів би, щоб Верес грав у пристрасний футбол. Хочу попросити зараз про підтримку уболівальників. Бо я розумію, як важко було Сергію Лавриненку. Можливо саме підтримки вболівальників не вистачило для досягнення результату. Ми хочемо, щоб вболівальники бачили вогонь і пристрасть в очах футболістів і хочемо запалити цю пристрасть у вболівальників.
Зараз відчуваю двоякі емоції. Дуже приємно, що мені довіряють першу команду. Це значить, що я якісно працював з командою U-19. Але також мені дуже шкода прощатися з юнацькою командою", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.
Після 16 ігор Верес набрав 12 очок і посідає передостаннє 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.