Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після прильоту до Японії на товариський матч.

Півзахисник та капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував мету товариського матчу проти Авіспи Фукуоки, який пройде у Японії.

"Ми вдячні Японії та Авіспа Фукуока за запрошення до себе на благодійний матч. Це дуже важливо для нашої країни й українців, адже ми знаємо, як Японія підтримує Україну.

Ми тут для того, щоб продемонструвати всьому світові солідарність японського народу з українським народом. Тому хочеться, щоб на матчі був заповнений стадіон і щоб цю гру побачили в усьому світі.

Окрема подяка українцям, які приїхали зустріти нас в аеропорту. Ми дуже раді побачити наших співвітчизників, тим більше тут є люди з Донецька, багато дітей. Дуже щирі та приємні емоції від цієї зустрічі!", — наводить слова Степаненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня у Токіо. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.