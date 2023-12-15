Хавбек "гірників" поділився своїми думками після прильоту до Японії на товариський матч.
Тарас Степаненко, ФК Шахтар
15 грудня 2023, 14:58
Півзахисник та капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував мету товариського матчу проти Авіспи Фукуоки, який пройде у Японії.
"Ми вдячні Японії та Авіспа Фукуока за запрошення до себе на благодійний матч. Це дуже важливо для нашої країни й українців, адже ми знаємо, як Японія підтримує Україну.
Ми тут для того, щоб продемонструвати всьому світові солідарність японського народу з українським народом. Тому хочеться, щоб на матчі був заповнений стадіон і щоб цю гру побачили в усьому світі.
Окрема подяка українцям, які приїхали зустріти нас в аеропорту. Ми дуже раді побачити наших співвітчизників, тим більше тут є люди з Донецька, багато дітей. Дуже щирі та приємні емоції від цієї зустрічі!", — наводить слова Степаненка прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня у Токіо. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.