Україна

Команда Маріно Пушича зіграє із польською командою.

Донецький Шахтар наступного місяця проведе товариський матч із польським Лехом, повідомляє прес-служба польського клубу.

Спаринг пройде на навчально-тренувальних зборах, які пройдуть у Польщі у рамках підготовки до другої половини сезону.

25 січня Лех спершу зіграє проти "гірників", а потім цього ж дня проведуть ще один спаринг зі словенським Марібором.

Після 15 ігор Шахтар посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а Лех після 19 зустрічей іде третім у чемпіонаті Польщі.