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Олег Кожушко розповів про виступ команди в першій половині сезону УПЛ.

Півзахисник Кривбасу Олег Кожушко прокоментував виступи криворізької команди у першій половині сезону.

"Ми зіграли чимало хороших матчів, які дозволяють наразі лідирувати в чемпіонаті. Так, були й втрати очок, але все ж позитиву було набагато більше. Щодо мене, то, думаю, вдалось непогано влитись у колектив та принести користь команді.

Найкращий бомбардир УПЛ після першої частини сезону? Чесно, не очікував, але дуже добре, що все вдалось. Буду працювати над собою, щоб забивати ще більше та допомагати Кривбасу перемагати.

В УПЛ в цілому високий рівень виконавців, і проти кожного грати нелегко по-своєму. Певний осад трохи є після останнього матчу із Зорею, але, повторюсь, цей ігровий відрізок для нас став дуже вдалим. В чому секрет успіху нинішнього Кривбасу? Насамперед в команді. Ми завжди віримо один в одного.

Дякую всім нашим Героям, захисникам України. Якби не ви, ми не були там, де є сьогодні. Також дякую вболівальникам Кривбасу, які нас підтримували увесь цей рік. Ми відчуваємо вашу підтримку, ви – найкращі. Слава Україні! Кривбас це ми!", — наводить слова Кожушка прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Кожушко провів 17 матчів, у яких забив сім голів та віддав три асисти.

Після 17 турів Кривбас набрав 34 очки та очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи стільки ж очок, як і у Дніпра-1. Топ-3 замикає Полісся, яке набрало 32 очки.