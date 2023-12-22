Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 21 грудня 2023 року, 22:30.

У матчі 18-го туру Ла Ліги Реал без українця Андрія Луніна, який залишився на лаві запасних, вирвав перемогу над Алавесом з рахунком 1:0.

В компенсований до другого тайму час передачею Тоні Крооса вміло скористався Лукас Васкес, який вразив ворота Алавеса та приніс перемогу мадридцям.

Реал вийшов на перше місце та випереджає Жирону по додатковим показникам. У Алавеса 16 очок і 16 рядок.

Алавес — Реал 0:1

Гол: Васкес, 90+2.

Алавес: Сівера — Дуарте (Х. Лопес, 59), Марін, Абкар, Горосабель (Теналья, 78) — Гуріді (Хаджі, 59), Бланко, Гевара — Ріоха, Реббаш (Сола, 72), Омородіон (Кіке, 78).

Реал: Аррісабалага — Гарсія, Рюдігер, Начо, Васкес — Діас (Хоселу, 76), Модрич (Чуамені, 56), Кроос, Вальверде — Родріго (Себальйос, 90+5), Беллінгем.

Попередження: Дуарте, Гевара, Теналья — Беллінгем.

Вилучення: Начо, 52 (пряма червона).