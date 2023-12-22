Іспанія

Карло Анчелотті відреагував на резонансну подію.

Суд Європейського Союзу виніс рішення на користь Суперліги. У зв’язку з цим головний тренер Реала, який є одним з ініціаторів створення змагання, висловив свою думку щодо утворення ліги для найкращих клубів.

"Це рішення важливе для футболу. Деякі клуби не впевнені, але я думаю, що це може бути позитивним моментом для всіх. Час покаже, чи це добре", — сказав Анчелотті.

Рішення Суду вже прокоментували президенти Реала Флорентіно Перес та Барселони Жоан Лапорта, а також гендиректор Суперліги Бернд Райхарт. Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА, Барселоні, Ла Лізі та Бундеслізі.