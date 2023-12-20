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Юрій Габовда розповів про трансферну кампанію під час зимової паузи у чемпіонаті.

Виконувач обов'язків спортивного директора Вереса Юрій Габовда прокоментував контракти футболістів "червоно-чорних", які закінчуються, ймовірність трансферу Андрія Блізніченка та зимову трансферну кампанію в цілому.

"Хочу подякувати Максиму Марусичу за цей період у клубі. Він -хороший хлопець, який володіє хорошими якостями, але це футбол і в кожного зараз свій шлях. В Романа Гагуна — контракт до кінця грудня, ми постійно спілкуємося. Він теж хороший гравець, професіонал своєї справи і людина правильного виховання. Наразі рішення щодо нього немає. До кінця місяця ми це рішення приймемо.

Процес формування команди, яка зможе виконувати поставлені задачі — триває. Є новий тренерський штаб. Ми аналізуємо кожного гравця, тому це питання відкрите.

Щодо співпраці з Валерієм Кучеровим — ми також ведемо перемовини. Вперше я зустрівся і мав розмову з Валерієм ще перед матчем з Металістом 1925. Ми прагнемо зберегти цього гравця, він багато віддав клубу. Він як ніхто інший розуміє сьогоднішню ситуацію і як ніхто інший буде битися за клуб, команду і результат. Перемовини зараз на завершальній стадії.

Можливий трансфер Блізніченка? Блізніченко — це ще один гравець, якого ми дуже цінуємо. В нього є клас і досвід. Але, знову ж таки, є новий тренерський штаб і своє бачення футболу. Це нормальний процес. Олег Миколайович спілкувався з Андрієм, все йому пояснив. Всі дорослі люди і все розуміють. В футбольному світі навіть зірок найвищого ґатунку виставляють на трансфер. В нас є діючий контракт з Андрієм ще на два роки. Зараз ми шукаємо кращі варіанти продовження карʼєри цього футболіста. Саме тому, що поважаємо Андрія і його внесок в життя клубу. Кожного гравця ми будемо аналізувати і розмовляти про подальшу його долю в клубі особисто.

Які позиції в команді потребують посилення? Наразі найважливіші для нас позиції — чистого опорного півзахисника та нападника. Також — це позиція флангового атакуючого гравця. Окрім того, хочемо посилити конкуренцію на позиції лівого захисника, де по суті в нас є один Євгеній Шевченко. Футболістів не повинно лякати те, що на деякі позиції ми шукаємо нових гравців. Конкуренція дає тільки ріст для кожного футболіста і для команди загалом! В нас повинна бути здорова конкуренція на кожній позиції — щонайменше по два гравця на позицію.

На засіданні наглядової ради я вже розповідав, як відбувається процес вібору кандидатів. Ми з моїми помічниками, скаутом і аналітиком, переглянули вже більше сорока футболістів і відсіяли потенційно найцікавіших. Вже їх пропонуємо для ознайомлення тренеру. Бо якщо я буду тренера турбувати для перегляду кожного гравця, якого мені пропонують — то в нього часу не буде на побудову власної роботи. Цей процес повинен відбуватися пропорційно. Гравців шукаємо по-різному. Головне — побачити і відчути гравця та зрозуміти його потенціал в нашій команді та нашому чемпіонаті. Якщо ми беремо легіонера — то це завжди ризик, в будь якому разі. Для кожного клубу та для кожного менеджера.

Ми з Олегом Миколайовичем цілодобово на звʼязку. Наші дружини вже серйозно починають нервувати з цього приводу, бо часу на сім’ю стало менше. Футболістам зараз добре — всі у відпустці, відпочивають та насолоджуються часом з рідними. А наша робота не залишає часу для відпочинку і відпустки. Жартома вже навіть почав задумуватись, чи не повернутися мені до ігрової кар’єри? А якщо серйозно — сподіваюся всі хлопці з позитивним настроєм повернутся з відпустки і будуть готовими до важкої праці. Ми цінуємо кожного нашого футболіста і я вірю, що кожен засяє новими барвами в новому році", - наводить слова Габовди прес-служба клубу.

Після першої половини сезону Верес набрав 12 очок після 16 ігор та посідає передостаннє, 15 місце, у турнірній таблиці УПЛ. При цьому після завершення першої половини сезону клуб змінив тренера, замінивши Сергія Лавриненка на Олега Шандрука.