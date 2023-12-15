Україна

Рівненська команда готова розглянути пропозиції щодо переходу футболіста.

Півзахисника рівненського Вереса Андрія Блізніченка виставили на трансфер після першої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний українець приєднався до рівненської команди у січні минулого року і з того часу провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.

Минулого сезону Блізніченко став одним із п'яти найкращих бомбардирів команди.

У нинішній кампанії Андрій провів 11 матчів, у яких забив один м'яч.

Раніше повідомлялося, що Верес оголосив графік спарингів на зборі у Туреччині.