Рівненська команда готова розглянути пропозиції щодо переходу футболіста.
Андрій Блізніченко, НК Верес
15 грудня 2023, 15:24
Півзахисника рівненського Вереса Андрія Блізніченка виставили на трансфер після першої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
24-річний українець приєднався до рівненської команди у січні минулого року і з того часу провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.
Минулого сезону Блізніченко став одним із п'яти найкращих бомбардирів команди.
У нинішній кампанії Андрій провів 11 матчів, у яких забив один м'яч.
Раніше повідомлялося, що Верес оголосив графік спарингів на зборі у Туреччині.