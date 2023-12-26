Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками про роботу у донецькому клубі.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував роботу в українському клубі в умовах війни у країні.

"Ми не циркова команда, яка просто виходить на поле, щоб зробити кілька трюків. Ми мандрівна і, перш за все, згуртована сім'я, яка має одну головну мету – зробити так, щоб народ України пишався, щоб на мить подарувати йому добрі відчуття, боротися за честь України.

Гравці щодня стикаються з болем та емоціями війни і це викликає лише глибоке захоплення. Звичайно, нам потрібно стати чемпіонами та виграти Кубок, якщо це можливо. Але досвід та значення футболу йдуть набагато далі.

Коли Шахтар грає на міжнародному рівні, вболіває вся Україна. Навіть у окопах люди дивляться наші матчі. Це усвідомлення викликає у хлопців дуже глибокі емоції", – наводить слова Пушича Soccernews.

Нагадаємо, Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року, після чого вивів "гірників" у плей-оф Ліги Європи. В УПЛ "гірники" посідають четверте місце.