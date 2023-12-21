Україна

У боротьбі за нагороду хавбек випередив трьох своїх партнерів по команді.

Вінгера донецького Шахтаря Олександра Зубкова визнано найкращим гравцем "гірників" за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування серед уболівальників 27-річний українець набрав 59,8% голосів (5674 голоси), що дозволило йому випередити Дмитра Різника, Миколу Матвієнка та Дмитра Криськіва.

Цього місяця Зубков забивав у двох матчах УПЛ, а також відзначився асистом у матчі проти Порту у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримав відмову від Палмейрас у трансфері Кевіна за 14 млн євро.