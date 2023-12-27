Україна

Пройдено перший етап голосування, після якого відібралася фінальна трійка.

Донецький Шахтар оголосив про старт другого етапу голосування за найкращого гравця "гірників" за підсумками 2023 року.

У першому раунді голосування брали участь всі футболісти донецького клубу, які провели хоча б один офіційний поєдинок у 2023 році.

Після першого етапу визначилася фінальна трійка претендентів, до якої увійшли два півзахисники — Тарас Степаненко та Георгій Судаков, а також нападник Данило Сікан.

Проголосувати за одного з номінантів можна у соціальних мережах "гірників", зокрема у Twitter. Ім'я переможця стане відомим 30 грудня.

Зазначимо, що минулого року найкращим гравцем Шахтаря було визнано Михайла Мудрика, який потім перебрався до лондонського Челсі.

Після 15 ігор Шахтар набрав 31 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідерів на три бали, але маючи дві гри у запасі.