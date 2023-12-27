Агент бразильського футболіста поділився планами на майбутнє.
ПЕДРІНЬО, INSTAGRAM.COM/PEDROVICTOR38_
27 грудня 2023, 12:43
Вінгер Шахтар Педріньо, який на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро, може повернутися до складу донецької команди та продовжити контракт із "гірниками".
"Реальна ситуація така, що Атлетіко хоче викупити контракт. З іншого боку є Шахтар, який ще два роки володіє правами на гравця та зробив пропозицію продовжити контракт.
Шахтар хоче, щоб гравець вже зараз повернувся у команду, тому що бажають мати його у складі у 2024 році. Така реальність. Решта – це лише припущення. Одна справа – захотіти футболіста, інша – купити.
Шахтар більше не хоче віддавати його в оренду. Вони бажають продовжити контракт та мати Педрінью у себе в складі", — наводить слова агента футболіста Вілла Дантаса No Ataque.
Також наголошується, що донецька команда запропонувала підвищення зарплати для 25-річного бразильця, а остаточне рішення ухвалить сам футболіст.
Педріньо перебрався до Шахтаря з Бенфіки за 18 млн євро влітку 2021 року, а після початку війни перейшов до Атлетіко Мінейро на правах оренди. На його рахунку 42 матчі без забитих м'ячів.