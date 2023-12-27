Україна

Агент бразильського футболіста поділився планами на майбутнє.

Вінгер Шахтар Педріньо, який на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро, може повернутися до складу донецької команди та продовжити контракт із "гірниками".

"Реальна ситуація така, що Атлетіко хоче викупити контракт. З іншого боку є Шахтар, який ще два роки володіє правами на гравця та зробив пропозицію продовжити контракт.

Шахтар хоче, щоб гравець вже зараз повернувся у команду, тому що бажають мати його у складі у 2024 році. Така реальність. Решта – це лише припущення. Одна справа – захотіти футболіста, інша – купити.

Шахтар більше не хоче віддавати його в оренду. Вони бажають продовжити контракт та мати Педрінью у себе в складі", — наводить слова агента футболіста Вілла Дантаса No Ataque.

Також наголошується, що донецька команда запропонувала підвищення зарплати для 25-річного бразильця, а остаточне рішення ухвалить сам футболіст.

Педріньо перебрався до Шахтаря з Бенфіки за 18 млн євро влітку 2021 року, а після початку війни перейшов до Атлетіко Мінейро на правах оренди. На його рахунку 42 матчі без забитих м'ячів.