Футболіст переміг у голосуванні серед вболівальників.
Руслан Степанюк, ФК Ворскла
28 грудня 2023, 23:58
Нападника Руслана Степанюка визнано найкращим гравцем полтавської Ворскли за підсумками 2023 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У боротьбі за нагороду 31-річний українець набрав найбільшу кількість голосів серед вболівальників, залишивши позаду двох півзахисників – Олександра Скляра та Івана Нестеренка, а також вінгера Ібраїма Кане.
Нинішнього сезону Степанюк провів 21 матч, у яких забив вісім голів та віддав шість результативних передач.
Також наголошується, що вболівальники відзначили прогрес у грі від Євгена Павлюка, Артема Челядіна та Іллі Крупського.
Після 17 турів Ворскла набрала 23 очки і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.