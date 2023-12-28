Україна

Футболіст переміг у голосуванні серед вболівальників.

Нападника Руслана Степанюка визнано найкращим гравцем полтавської Ворскли за підсумками 2023 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 31-річний українець набрав найбільшу кількість голосів серед вболівальників, залишивши позаду двох півзахисників – Олександра Скляра та Івана Нестеренка, а також вінгера Ібраїма Кане.

Нинішнього сезону Степанюк провів 21 матч, у яких забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Також наголошується, що вболівальники відзначили прогрес у грі від Євгена Павлюка, Артема Челядіна та Іллі Крупського.

Після 17 турів Ворскла набрала 23 очки і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.