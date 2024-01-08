Україна

Хорватський хавбек поділився своїми думками про першу половину сезону.

Півзахисник Кривбасу Хрвоє Іліч прокоментував першу половину сезону для криворізької команди.

"Я можу сказати тільки найкраще про нашу команду. Не думаю, що хтось реально очікував такого сильного виступу від Кривбасу. Але ми продемонстрували, що у нас хороша команда та ми можемо впоратись з будь-ким в УПЛ. Ми виконали чудову роботу у першому півріччі. Сподіваюсь, зможу допомогти червоно-білим ще більше у другій половині сезону.

Думаю, я вже адаптувався досить непогано та доволі швидко звик до УПЛ. Щодо опонентів, то, певно, виділив би Рух. Вони показали хороший футбол, та зуміли відібрати у нас три очки.

Який з матчів Кривбасу виділив? Якийсь один виділяти не хотілося б. Було чимало хороших поєдинків у нашому виконанні, кожен по-своєму особливий для нас.

Рідні та друзі найчастіше цікавляться про стан справ в Україні та війну. Питають, чи я там у безпеці, чи все добре у мене та як Кривбас досяг такого прогресу.

Чи є якась історія, повʼязана з Кривбасом, яку б було цікаво почути вболівальникам? Так, одного разу, коли я їхав до розташування Кривбасу у Кривий Ріг з Молдови мій таксист був дещо сонний. Тому я запропонував йому, щоб за кермо сів я. Таким чином, я сам себе довіз на базу", - наводить слова Іліча прес-служба клубу.

Після першої половини сезону, де було зіграно 17 турів, Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи стільки ж балів, як у Дніпра-1.