Україна

Ще один клуб прокоментував масований ракетний удар по Україні.

Протягом ночі та ранку 29 грудня українські міста вкотре були атаковані російськими ракетами. Станом на 13:00 Нацполіція повідомляла, що внаслідок атаки загинули 18 громадян, а ще 132 отримали поранення.

У криворізькому Кривбасі, як і у Шахтарі раніше, висловилися щодо російських ракетних ударів по Україні.

"Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Харків… та інші українські міста зазнали чергової масованої атаки російських терористів по цивільним об'єктам

Ті, хто начебто хочуть миру, випустили 122 ракети: вже відомо про 19 загиблих та близько 100 поранених…

Агов, МОК, ви ще бажаєте допускати спортсменів з рф на Олімпійські ігри навіть під нейтральним прапором?

Чи можливо ФІФА та УЄФА таки допустить до змагань юнацькі збірні, де грають діти цих терористів?

Чи футбольна збірна Сербії все ще хоче їхати до країни 404 на товариський матч із вбивцями?

Якщо ви підтримуєте жорстокість цих виродків, то кров українців також на ваших руках.

Наші глибокі співчуття рідним та друзям всіх невинно загиблих", — заявили на офіційній сторінці клубу в Instagram.

Нагадаємо, наслідки ракетних ударів з боку росіян прокоментував і півзахисник збірної України Руслан Маліновський.