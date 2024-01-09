Англія

В матчі з Гаддерсфілдом бельгієць вперше за 149 днів вийшов на поле.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне через важку травму зіграв цього сезону лише 49 хвилин. В матчі третього раунду Кубка Англії проти Гаддерсфілда він нарешті отримав свої ігрові хвилини після пошкодження. За 33 хвилини на полі він встиг віддати асист, а його команда виграла 5:0. Бельгієць розповів, що йому було корисно відпочити від футболу.

"Не те щоб мені потрібна була перерва, але я скористався ним, щоб отримати з цього вигоду. Коли я розмірковую про свою кар'єру, про те, як я грав без перерви останні 10 років з невеликою павзою, то думаю, що мені було корисно трохи перезавантажитись і подбати про себе – протягом року це практично неможливо.

Я сподівався, що зможу старанно працювати й повернутися в хорошому настрої, і я відчуваю, що у мене це виходить, але, очевидно, мені потрібно прогресувати", – сказав де Брюйне.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті – Гаддерлсфілд.