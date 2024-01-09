Україна: Перша ліга

Клуб Першої ліги оновлює свій склад перед другою частиною сезону.

Буковина припинила співпрацю з вісьмома гравцями за обопільною згодою сторін. Про це повідомляє пресслужба клубу.



Чернівецький клуб залишили голкіпер Владислав Закорський, захисники Олександр Штифанович, Емре Мануіла, Артем Данилюк, Кирило Пасічник, Денис Червінський, а також півзахисники Олександр Глагола та Іван Паламарчук.

Буковина за підсумками першої частини чемпіонату посіла шосте місце в Групі А та у другій частині сезону гратиме в групі вибування.

Раніше повідомлялось, що річний бюджет МФК Металург скорочено рішенням Запорізької міської ради.