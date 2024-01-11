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Єгор Твердохліб поділився своїми думками після переходу до криворізького клубу.

Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував свій перехід до складу криворізького клубу.

"Дуже щасливий стати членом червоно-білої родини, емоції переповнюють. Попереду багато роботи, аби досягати з Кривбасом поставлених цілей та завдань.

Про зацікавленість з боку Кривбасу знав ще з літа. Сподівався, що трансфер відбудеться раніше, але так вийшло, що я залишився у Минаї ще на півроку. Чекав, коли перехід відбудеться.

Були розмови з Юрієм Миколайовичем ще раніше, ми були на звʼязку. Тренер сказав, що розраховує на мене. Це зіграло одну з ключових ролей у переході.

Кривбас демонструє якісні результати. На зборах добре попрацюємо та намагатимемось у другій частині сезону виступати не гірше, та виконати завдання, яке стоїть перед нами.

Захищати кольори Кривбасу — дуже велика відповідальність для мене. Сподіваюсь, виправдаю надії. Буду все доводити вже на футбольному полі", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.

У першій половині сезону Твердохліб провів 15 матчів за Минай, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.