Єгор Твердохліб поділився своїми думками після переходу до криворізького клубу.
Єгор Твердохліб, ФК Кривбас
11 січня 2024, 20:30
Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував свій перехід до складу криворізького клубу.
"Дуже щасливий стати членом червоно-білої родини, емоції переповнюють. Попереду багато роботи, аби досягати з Кривбасом поставлених цілей та завдань.
Про зацікавленість з боку Кривбасу знав ще з літа. Сподівався, що трансфер відбудеться раніше, але так вийшло, що я залишився у Минаї ще на півроку. Чекав, коли перехід відбудеться.
Були розмови з Юрієм Миколайовичем ще раніше, ми були на звʼязку. Тренер сказав, що розраховує на мене. Це зіграло одну з ключових ролей у переході.
Кривбас демонструє якісні результати. На зборах добре попрацюємо та намагатимемось у другій частині сезону виступати не гірше, та виконати завдання, яке стоїть перед нами.
Захищати кольори Кривбасу — дуже велика відповідальність для мене. Сподіваюсь, виправдаю надії. Буду все доводити вже на футбольному полі", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.
У першій половині сезону Твердохліб провів 15 матчів за Минай, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.