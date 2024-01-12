Україна

Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками перед стартом підготовки до другої половини сезону.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував вихід із відпустки, а також оцінив, як для нього пройшов минулий рік.

"Як завжди, коли виходиш з відпустки та переключаєшся на роботу – хочеться вже тренуватись. У відпустці відпочивав, був дома, їздив в гори на Буковель з друзями. В цілому відпусткою задоволений.

В принципі, індивідуальні тренування для нас не є чимось новим, адже під час кожної відпустки ми отримуємо подібну програму. Десь близько тижня відпочивав, а потім почав сам тренуватися, а далі вже був час приступати до виконання програми.

Найкращий гравець Динамо минулого року? Це приємне визнання, яке означає, що рік у футбольному плані минув для мене добре. Хочу подякувати всім вболівальникам, які голосували. І окремо сказати дякую воїнам ЗСУ. Це завдяки їм в нашій країні зараз можуть проводитись футбольні матчі.

Суперники на зборах? Відверто кажучи, особливої різниці немає. Звісно, збори – це найважче, що буває в футболі. В чемпіонаті у нас три гри в запасі, і якщо ми їх виграємо, будемо на лідируючих позиціях", — наводить слова Ваната прес-служба клубу.

Після 14 ігор Динамо набрало 28 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідерів Кривбасу та Дніпра-1 на шість балів, але маючи три гри в запасі.