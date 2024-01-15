Ще дві кадрові зміни в команді Руслана Ротаня.
Хосе Ернандес, ФК Олександрія
15 січня 2024, 19:14
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Хосе Ернандеса.
Сторони вирішили достроково розірвати орендний договір 26-річного еквадорця з Макари.
У першій половині сезону Ернандес провів п'ять поєдинків, у яких результативними діями не відзначився.
Також Олександрія оголосила, що захисник Денис Гарькавенко продовжить кар'єру у складі Буковини.
Орендна угода з клубом із Першої ліги розрахована до кінця сезону.
У першій частині сезону він провів один матч, відігравши на полі 14 хвилин.
Раніше головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів про плани команди на навчально-тренувальні збори.