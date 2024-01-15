Україна

Ще дві кадрові зміни в команді Руслана Ротаня.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Хосе Ернандеса.

Сторони вирішили достроково розірвати орендний договір 26-річного еквадорця з Макари.

У першій половині сезону Ернандес провів п'ять поєдинків, у яких результативними діями не відзначився.

Також Олександрія оголосила, що захисник Денис Гарькавенко продовжить кар'єру у складі Буковини.

Орендна угода з клубом із Першої ліги розрахована до кінця сезону.

У першій частині сезону він провів один матч, відігравши на полі 14 хвилин.

Раніше головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів про плани команди на навчально-тренувальні збори.