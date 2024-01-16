Бразилия

Захисник Роми Матіас Вінья може переїхати за океан.

Бразильський Фламенгу надіслав римській Ромі пропозицію щодо трансферу захисника Матіаса Віньї, який зараз в оренді у Сассуоло.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, Фламенгу запропонував Ромі 8-8,5 мільйонів євро за Вінью.

Агент 26-річного гравця перебуває в Італії та зустрівся з директорами Роми, щоб обговорити ситуацію.

Якщо угода буде досягнута, Вінья буде відкликаний з оренди в Сассуоло та приєднається до Фламенгу.

В поточному сезоні на рахунку Віньї 16 матчів та три результативні передачі.